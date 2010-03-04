«Богдан» прогнозує падіння автомобільного ринку України

Ринок нових легкових автомобілів в Україні в 2010 році становитиме не більш як 120 тис. одиниць техніки, і таким чином знову продемонструє падіння більш ніж на 26% порівняно з 2009 роком.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз озвучив журналістам президент корпорації «Богдан» Олег СВИНАРЧУК.

«Тенденції в економіці не дозволяють нам сьогодні говорити про пожвавлення на ринку. На жаль, і цього року, за прогнозами, ми матимемо безпрецедентне скорочення продажів машин», – сказав він.

Водночас, президент корпорації зазначив, що перешкодити падінню ринку можуть дієві кроки з боку держави, на які розраховують всі учасники ринку.

«Можливостей для підтримки ринку і вітчизняних автовиробників достатньо. Найбільш оптимальна – надати пільги кінцевому покупцю. Це може бути скасування збору до Пенсійного фонду, кредитування державними банками під розумні процентні ставки», – вважає О.СВИНАРЧУК.

За словами президента корпорації, падіння продажів легкових автомобілів не єдиний негативний тренд, який слід очікувати цього року. «Ймовірно, цього року ми матимемо і падіння ринку вантажівок, а також автобусів. За нашими прогнозами, ці ринки скоротяться на 13% і 34%, відповідно, і становитимуть 14 тисяч вантажівок і 1,3 тисячі автобусів і тролейбусів», – сказав О.СВИНАРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році ринок легкових автомобілів в Україні обвалився на 74% – до 162,3 тис. одиниць, продемонструвавши найгірші показники серед європейських ринків.