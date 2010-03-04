ДТП на трасі Київ – Чоп: 1 загиблий, 4 поранених
09:32, 04 березня 2010Разное
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Усього за добу зареєстровано 45 автоаварій
Поблизу села Неліпине Свалявського району Закарпатської області, на автошляху Київ – Чоп, сталося зіткнення двох легкових автомобілів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, унаслідок дорожньо-транспортної події загинула одна людина, ще чотирьох людей із травмами госпіталізовано. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
Усього за добу на території країни зареєстровані 45 автоаварій, в яких загинули 3 людей, і травмовані 63 особи.
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