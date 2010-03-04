ДТП на трасі Київ – Чоп: 1 загиблий, 4 поранених

Поблизу села Неліпине Свалявського району Закарпатської області, на автошляху Київ – Чоп, сталося зіткнення двох легкових автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, унаслідок дорожньо-транспортної події загинула одна людина, ще чотирьох людей із травмами госпіталізовано. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

Усього за добу на території країни зареєстровані 45 автоаварій, в яких загинули 3 людей, і травмовані 63 особи.