Чоловік, який називає себе пророком, зібрав з інвесторів $6 млн.

Комісія США з цінних паперів і бірж (SEC) звернулася до суду з позовом проти чоловіка, який отримав від інвесторів 6 мільйонів доларів завдяки розповідями про свої екстрасенсорні здібності, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на New York Times.

Мешканець Каліфорнії Шон Девід Мортон називає себе "американським пророком" і запевняє, що надзвичайні психічні здібності, розвинені їм під час навчання у ченців буддистів в Непалі, дають йому змогу передбачати майбутнє. Зокрема, за словами самого Мортона, він безпомилково передбачив усі випадки "зростання і спаду ринку за останні 14 років".

Своїх потенційних інвесторів Мортон знаходив, виступаючи в радіопрограмах, присвячених паранормальним явищам, а також за допомогою свого інтернет-сайту і спеціальної інформаційної розсилки, у якій було не менше 20 тисяч передплатників.

Люди віддавали свої кошти в розпорядження трьох компаній, створених Мортоном і його дружиною. За даними SEC, Мортон обіцяв інвесторам вкласти їх гроші в придбання іноземної валюти і гарантував прибуток в розмірі до 117% за п`ять місяців. Насправді в обіцяні операції чоловік вклав лише близько половини з відданих в його розпорядження грошових коштів. Решта пішла на різні цілі, зокрема, згідно з інформацією комісії, 240 тисяч доларів Мортон вклав в створену ним самим релігійну організацію "Інститут дослідження пророцтв" (Prophecy Research Institute).

Ні самі Мортон, ні його дружина ніяк не прокоментували звинувачення SEC, зазначає New York Times. Проте в 2009 році, коли комісія проводила розслідування діяльності Мортонів, сімейна пара говорила, що всі звинувачення, які висуваються проти них, - не більш, ніж нападки "...безчесних і некомпетентних співробітників SEC".