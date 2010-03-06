У Львові засновано «Фундацію Габсбургів»

У Львові засновано благодійну організацію «Фундація Габсбургів».

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби Львівської міської ради, “фундація створена для збереження самоідентифікації Центрально-Східної Європи, культурного спадку та примноження здобутків, які напрацьовані віками на цих теренах”. Фундація буде реалізовувати власні програми, надаватиме стипендії та гранти, підтримувати культурно-мистецькі проекти.

Як зазначається у повідомленні, засновником організації та головою правління Фундації є онук останнього імператора Карла, голова дому Габсбургів ерц-герцог Карл фон ГАБСБУРГ. Почесну Раду Фундації буде формувати письменник Юрій АНДРУХОВИЧ.

5 березня у Львові відбулася зустріч міського голови Львова Андрія САДОВОГО з ерц-герцогом Карлом фон ГАБСБУРГОМ.

«Основна причина створення фундації і мого приїзду в тому, що Галичина і Львів завжди були частиною європейського простору. Якщо подивитись на великих австрійських літераторів, то багато з них проводили певну частину життя саме тут. Це все призвело до ідеї створити фундацію, яка робить наголос на історичному спадку Львова і Галичини, але водночас робить спробу подати це у європейському контексті. Одне із завдань фундації – це європейський вимір, і власне на ньому потрібно наголосити», – зазначив під час зустрічі з мером Карл фон ГАБСБУРГ.