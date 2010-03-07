Гурченко, Роговцева і Матвієнко - "Королеви успіху" (фото)

Церемонію проводив Леонід Кравчук

У Києві відбулась урочиста церемонія нагородження переможниць Національного рейтингу успішних жінок “Королева успіху”. Мета рейтингу - вшанувати жінок, які своїм життєвим, творчим, професійним успіхом відкривають Європі і світу обличчя України. Коронація ”Королев успіху” проводиться щорічно в Києві напередодні Міжнародного жіночого дня. За традицією ”Корону успіху” вручають найбільш знамениті й популярні чоловіки України. Фото Дмитра Купріяна / УНІАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter