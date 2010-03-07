Гурченко, Роговцева і Матвієнко - "Королеви успіху" (фото)

12:41, 07 березня 2010
Разное
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Церемонію проводив Леонід Кравчук

У Києві відбулась урочиста церемонія нагородження переможниць Національного рейтингу успішних жінок “Королева успіху”.

Мета рейтингу - вшанувати жінок, які своїм життєвим, творчим, професійним успіхом відкривають Європі і світу обличчя України.

Коронація ”Королев успіху” проводиться щорічно в Києві напередодні Міжнародного жіночого дня.

За традицією ”Корону успіху” вручають найбільш знамениті й популярні чоловіки України.

Фото Дмитра Купріяна / УНІАН

 

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