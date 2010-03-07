На Святі шоколаду у Львові тривають майстер-класи

У Львові другий день триває загальноміське Свято шоколаду.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в рамках свята проходить флеш-моб «Обміняй цигарку на цукерку».

Крім того, відомий кондитер-шоколатьє Валентин ШТЕФАНЬО проводить майстер-класи та демонструє віртуозні шоу з виготовлення велетенських шоколадних скульптур. Майстер планує вразити гостей свята гігантською двометровою скульптурою Лева з шоколаду.

Ексклюзивний шоколадний лев від В.ШТЕФАНЬО, а також 10 вишуканих шоколадних шедеврів, створених руками найвідоміших львівських шоколадних скульпторів, стануть лотами під час Шоколадного аукціону, де чоловіки матимуть змогу придбати їх у подарунок жінкам з нагоди 8 Березня.

Також на цьогорічному Святі шоколаду спечуть торт у вигляді шоколадної Ратуші висотою два метри і вагою близько 300 кг.

Завершиться свято завтра, 8 березня, грандіозною світською подією - Шоколадним балом у львівському Будинку вчених, який представлять гостям маестро Григорій ЧАПКІС та відомий танцюрист Влад ЯМА.