В Афінах встановлено пам'ятник Тарасу Шевченку

У столиці Греції – Афінах – встановлено пам`ятник Тарасу Шевченку.

Як повідомляє “5 канал”, автором погруддя став відомий український скульптор, професор Львівської національної академії мистецтв Володимир ОДРЕХІВСЬКИЙ.

Кошти на виготовлення монумента в сумі 50 тис. грн. виділила Львівська обласна рада. Висота мармурового Кобзаря - один метр. Встановили його в одному з густонаселених районів Афін.

Наразі це вже 47-й монумент Т.Шевченку за кордоном.