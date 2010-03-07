В Афінах встановлено пам'ятник Тарасу Шевченку
14:57, 07 березня 2010Разное
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Кошти виділила Львівська облрада
У столиці Греції – Афінах – встановлено пам`ятник Тарасу Шевченку.
Як повідомляє “5 канал”, автором погруддя став відомий український скульптор, професор Львівської національної академії мистецтв Володимир ОДРЕХІВСЬКИЙ.
Кошти на виготовлення монумента в сумі 50 тис. грн. виділила Львівська обласна рада. Висота мармурового Кобзаря - один метр. Встановили його в одному з густонаселених районів Афін.
Наразі це вже 47-й монумент Т.Шевченку за кордоном.
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