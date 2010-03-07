Швейцарці проголосували проти призначення адвокатів тваринам

Жителі Швейцарії на референдумі проголосували проти надання тваринам права на адвоката. Про це пише Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Проти ініціативи захисників тварин проголосував 71 відсоток жителів країни.

2008 року швейцарський закон про охорону тварин був серйозно посилений, ставши одним з найсуворіших у світі. У законі прописані норми поведінки щодо домашніх, сільськогосподарських і диких тварин. Зокрема, документ забороняє купирувати собакам хвости і вуха, спускати в унітаз живих акваріумних рибок і ловити рибу на живця. Також закон не дозволяє поодинці утримувати соціальних тварин (хвилястих папужок, хом`яків, свиней, кіз, овець та інших). Коні і корови, за законом, мають право на регулярний моціон. Власники собак зобов`язані проходити курси правильного поводження з ними.

Проте в країні тільки один адвокат, що професійно займається захистом тварин. Він стверджує, що правоохоронці часто не вживають достатньо заходів для виконання нового закону. У зв`язку з цим "зелені" зажадали, щоб до законодавства була внесена норма про право на адвоката для кожної тварини. Їх опоненти заявили, що це стане зайвою витратою грошей платників податків. У результаті питання винесли на референдум.