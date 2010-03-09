У японському храмі знайшли 300 доларів з листом-покаянням

В Японії людина, яка вкрала колись в храмі з ящика для пожертв парафіян 100 доларів, повернула туди втричі більше грошей.

Як повідомили японські ЗМІ, конверт з 30 тисячами єн (близько 300 доларів) і листом-покаянням, було виявлено в ящику для пожертв служителями синтоїстського храму Яма-дзіндзя в японському місті Уцуномія.

У конверті були 30 тисяч єн і лист, в якому автор просив вибачення за те, що 10 років тому, будучи дитиною, вкрав з цього ящика 10 тисяч єн (близько 100 доларів). Він повідомив, що коли став дорослим і почав вести самостійне життя, зрозумів, якою працею заробляються гроші і вирішив спокутувати свою дитячу провину, повернувши в храм вкрадені гроші.

“Коли я думаю, яке важливе прохання (до богів) має бути у тієї людини, яка залишила в ящику 10 тисяч єн, мене переповнює розкаяння і відчуття провини”, - зазначається в листі.

Зазвичай пожертва храму не перевищує 1 тисячі єн (10 доларів). Храм вирішив направити багатство, що звалилося на нього зненацька, в організацію допомоги інвалідам і людям похилого віку. Для того, щоб проінформувати про подальшу долю грошей невідомого дарувальника, на дверях храму повісили лист з подякою і повідомленням, на що пішла пожертва.