У Севастополі перевернулася маршрутка з пасажирами

У Севастополі сьогодні перевернувся на дах маршрутний автобус «Мерседес».

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-центрі відділу ДАІ УМВС України в місті, наголосивши, що вісім пасажирів, які перебували в салоні, не постраждали.

Як відзначили в ДАІ, причини цієї аварії буде з`ясовано під час слідства, але очевидно, що зіграла свою роль ожеледь і невеликий сніг, що випав вночі.

А загалом, як додали в прес-центрі, сьогоднішній ранок у Севастополі через, здебільшого, ожеледь, був «урожайним» на ДТП. За досить короткий проміжок часу в місті сталося 11 ДТП, в яких постраждала одна людина.