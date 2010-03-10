На кримській трасі зіштовхнулися дві хури: одній відірвало кабіну

На трасі Сімферополь - Євпаторія в Криму зіткнулися два вантажні автомобілі, в результаті у однієї хури відірвалася кабіна, водій дістав численні травми ніг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, аварія сталася сьогодні в передмісті Сімферополя.

За словами очевидців, перед пішохідним переходом вантажівка пригальмувала на "червоне", хура MAN, що їхала за нею, не встигла вчасно зупинитися і врізалася в машину.

"В результаті могутнього удару у MAN відірвало кабіну і відкинуло на кілька метрів. Водія хури, 53-річного чоловіка, затиснуло деформованим металом", - говориться в прес-релізі.

Рятувальники використали гідроножиці для розрізання металу і домкрат, щоб витягнути постраждалого, у якого були затиснуті ноги, з машини.

Чоловіка витягли з кабіни і передали медикам. Його госпіталізовано.