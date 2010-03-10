На літакові із Сімферополя п'яними були не всі

Авіакомпанія «Донбасаеро» просить не політизувати інцидент з вильотом літака із Сімферополя.

Про це йдеться в коментарі генерального директора авіакомпанії «Донбасаеро» Олександра ГРЕЧКА, переданому УНІАН прес-службою «Аеросвіту».

«До завершення роботи комісії просимо всіх, включаючи постраждалих від затримки рейсу народних депутатів, не політизувати події й уникати неточностей і спотворень. Ми категорично не згодні з висновками окремих депутатів про «розвал авіатранспортної системи країни», а також із звинуваченнями на адресу екіпажу в спробі «обійти» контрольні служби під час медичного огляду. Система медичного контролю в аеропортах України налагоджена, передполітний алкогольний тест в аеропорту є його складовою, і ніхто з членів екіпажу не має права від нього ухилятися», – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 9 березня, ранковий рейс Сімферополь-Київ (плановий виліт – о 07:15), який виконувався літаком Як-42 авіакомпанії «Донбасаеро», було затримано на 16 годин 37 хвилин. Частина пасажирів відкладеного рейсу була доставлена із Сімферополя денним рейсом до Києва.

За даними «Донбасаеро», точні причини тривалої затримки вильоту літака з`ясовуються, після чого керівництво компанії вживе адекватних ситуації заходів.

За попередніми даними компанії, напередодні вночі екіпаж був із затримкою доставлений для відпочинку в готель – о 2.30 ночі. У зв`язку з цим, згідно з нормами передполітного відпочинку, виліт рейсу міг відбутися не раніше 12.00 9 березня. Проте служби аеропорту не попередили пасажирів про вимушене 5-годинне перенесення рейсу, оголошуючи затримку щогодини. Згодом виліт літака також виявився неможливим через метеоумови (основна причина затримки) – через сильний боковий вітер (швидкість – 23-24 метри на секунду), у зв`язку з чим необхідності прибуття екіпажу в аеропорт не було. Як наголошується в повідомленні, однак екіпаж літака на вимогу адміністрації аеропорту «Сімферополь» прибув до аеропорту для проходження передполітного медичного огляду.

«За поки що непідтвердженими даними, під час огляду, проведеного відповідною службою аеропорту, виникла підозра щодо наявності алкоголю в крові бортмеханіка й одного з бортпровідників. При цьому у командира повітряного судна, другого пілота і трьох бортпровідників ці показники, за попередніми результатами тесту, були в нормі», – йдеться в повідомленні «Донбасаеро».

Пізно увечері 9 березня після поліпшення метеоумов в аеропорту «Сімферополь» (що дозволяло здійснити безпечний зліт літака Як-42) повітряне судно з іншим складом екіпажу, заміненим у порядку планової ротації, вилетіло до Києва.

Зараз представники «Донбасаеро» сприяють у роботі комісії, створеної авіаційною владою України для з`ясування всіх обставин інциденту. Поки що авіакомпанія не має у своєму розпорядженні документальних підтверджень результатів алкогольного тесту. У разі їх підтвердження до винних буде застосовано заходи згідно з чинним законодавством, наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, уже зараз незаперечним фактом є затримка рейсу, і для виявлення її причин «Донбасаеро» проводить внутрішнє розслідування.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Криму перевіряє заяву народних депутатів про невиліт 9 березня із Сімферополя до Києва літака через нетверезих членів екіпажу.