З Сімферополя не зміг вилетіти літак: всі члени екіпажу були п'яні

Народний депутат України Леонід ГРАЧ (фракція КПУ) заявляє, що вчора з аеропорту Сімферополя не зміг вилетіти літак, оскільки всі члени екіпажу були в нетверезому стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту.

Л.ГРАЧ відзначив, що вчора літак авіакомпанії «Донбасаеро» не зміг вилетіти з аеропорту Сімферополя в аеропорт «Бориспіль». Він стверджує, що цей літак «не вилетів з однієї причини, що всі до єдиного члени екіпажу, як в народі говорять, були в стєльку п`яні». За його словами, одним з пасажирів цього літака була заступник генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА. Л.ГРАЧ заявив, що коли було почато розслідування, то «медичні дослідження дали по 3-3,5 проміле, і це о першій годині дня після нічної пиятики».

Л.ГРАЧ наголосив, що цей випадок не тільки засвідчив, що 86 пасажирів матеріально постраждали, оскільки частина з них повинна була летіти транзитом до інших країн, а й розкрив той факт, що система медичного контролю не діє.

«Можна стверджувати, що вся система уражена, і, по суті, ми не знаємо, в якому стані перебуває пілот чи стюардеса, коли ми сідаємо в літак», - сказав Л.ГРАЧ.

За його словами, «за ініціативою КОРНЯКОВОЇ було порушено кримінальну справу».

Водночас, Л.ГРАЧ наголосив, що необхідно ввести кримінальну відповідальність за такі дії членів екіпажу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Л.ГРАЧА, депутат вважає, що інцидент з рейсом компанії «Донбасаеро» став ще одним доказом того, що приватні перевізники часто не здатні забезпечити належний рівень професійної підготовки льотного складу, проконтролювати його готовність до польоту. Більше того, є всі підстави припускати, що компанія намагалася обійти контрольні служби, а її співробітники свідомо вводили в оману пасажирів зірваного рейсу.

У зв`язку з такими діями авіакомпанії «Донбасаеро» народні депутати України Л.ГРАЧ і Борис ДЕЙЧ, а також заступник генерального прокурора України Т.КОРНЯКОВА, які були серед пасажирів цього рейсу, звернулися в Кримську транспортну прокуратуру з проханням провести розслідування і дати правову оцінку волаючому порушенню, що поставило під загрозу життя пасажирів.

Л.ГРАЧ, Б.ДЕЙЧ і Т.КОРНЯКОВА висловили спільну пропозицію провести силами Генеральної прокуратури і відповідних урядових відомств перевірку стану всього пасажирського авіапарку України, а також міри підготовки льотного складу і найважливіших служб, перш за все, служби медичного контролю, що дає дозвіл на допуск до польоту, у всіх аеропортах країни.