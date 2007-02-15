МАГАТЕ лякатиме людей черепом і кістками (фото)

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) ввело новий символ, що попереджає про радіаційну загрозу.

На думку МАГАТЕ, колишній символ - зображення, що нагадує гвинт пропелера з трьома лопатями, - безпосередньо не асоціюється з радіоактивністю і пов`язаною з нею небезпекою.

Новий символ включає колишнє зображення, доповнене витікаючими від нього хвилями, які символізують радіацію, фігуркою людини, яка втікає а також черепом і кістками.

Радіо "Свобода"