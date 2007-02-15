МАГАТЕ лякатиме людей черепом і кістками (фото)
13:41, 15 лютого 2007Разное
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Введено новий символ радіаційної небезпеки
|Фото Reuters
На думку МАГАТЕ, колишній символ - зображення, що нагадує гвинт пропелера з трьома лопатями, - безпосередньо не асоціюється з радіоактивністю і пов`язаною з нею небезпекою.
Новий символ включає колишнє зображення, доповнене витікаючими від нього хвилями, які символізують радіацію, фігуркою людини, яка втікає а також черепом і кістками.
Радіо "Свобода"
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