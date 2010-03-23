У Севастополі знайшли 2-тонну торпеду, загублену наприкінці 70-х

У Севастополі на виході з Балаклавської бухти водолази-піротехніки МНС успішно знищили сучасну торпеду радянського виробництва загальною вагою близько 2 тонн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі ГУ МНС у місті Севастополі, боєприпас було виявлено на lдванадцятиметровій глибині за 20 метрів від причалу представниками профільного екологічного підприємства ВАТ «Сіталл» під час забезпечення кінозйомок у Балаклавській бухті.

На період проведення знешкодження торпеди було припинено робота низки об`єктів господарської діяльності Балаклавської бухти.

Враховуючи близькість розташування будівель, об`єктів, гідротехнічних споруд від місця знаходження торпеди, а також небезпеку її перевезення на полігон після підняття з води, було прийнято рішення провести операцію зі знешкодження найбільш доцільним і безпечним способом. Боєприпас підняли на понтонах, відбуксирували по фарватеру Балаклавської бухти в район траверзу колишньої берегової батареї №19, затопили на глибині і знищили шляхом підриву, відзначили в МНС.

Вага вибухової речовини торпеди становила більш як 200 кг, довжина - близько 8 метрів, калібр - 533 міліметри. Ця торпеда призначена для ураження підводних човнів і надводних кораблів. Торпеда оснащена апаратурою самонаведения, яка здійснює наведення на мету. Стрільбові випробування цими торпедами проводилися з підводних човнів в 1978-1980 роках на Чорноморському флоті.

З початку року на рахунку рятувальників вже близько 600 знешкоджених вибухонебезпечних предметів, серед яких артснаряди, міни, гранати і бомби.