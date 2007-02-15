Кабмін подав позов на бездіяльність Ющенка

Кабінет міністрів подав адміністративний позов щодо бездіяльність Президента України Віктора ЮЩЕНКА у питанні звільнення Арсена АВАКОВА з посади голови Харківської облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, інформацію про це розміщено на веб-сайті Харківської міськради.

Згідно з повідомленням, «учора на засіданні Кабінету міністрів України була ухвалена Постанова про подання адміністративного позову до Печерського районного суду міста Києва на бездіяльність Президента України стосовно звільнення Арсена АВАКОВА з посади голови Харківської облдержадміністрації».

У тексті позову, на який посилається веб-сайт міськради, зазначається, що сесія Харківської облради 3 червня 2006 р. визнала незадовільною роботу А.АВАКОВА на посаді голови Харківської ОДА і висловила йому недовіру.

У позові наводиться низка норм законодавства, згідно з якими той чи інший державний посадовець має бути звільнений у випадках, як це стосується А.АВАКОВА.

Позивач Кабінет міністрів України просить суд «визнати протиправною бездіяльність Президента України» стосовно неприйняття рішення про відставку А.АВАКОВА, а також звертається до суду з проханням «зобов`язати Президента України прийняти рішення» про відставку губернатора.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Віктор ТИХОНОВ вніс до Верховної Ради законопроект, у якому пропонується рекомендувати Президенту В.ЮЩЕНКУ невідкладно прийняти рішення щодо звільнення А.АВАКОВА з посади голови Харківської облдержадміністрації.