Потяглись у рідні краї журавлі, шпаки, гуси-лебеді, білоконі і бакаї...
11:05, 24 березня 2010Разное
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Весняне
Весняним розпашілим небом
Потяглись у рідні краї
Журавлі, шпаки, гуси-лебеді,
Білоконі і бакаї.
Ось вони долетять, розглянуться
Хижим поглядом навкруги,
І за ними услід потягнуться
Боделани і сацюки.
В Каліфорнії у далекій,
У глухому яру за селом
Пал Іванич, прикутий лебідь,
Рветься в небо і б`є крилом!..
Гей, птахове! Ви вірно робите,
Що крізь терн летите до зірок!
Є що тут поклювати-подзьобати,
Є й посрати на що через крок!
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