В Ісландії заборонили стриптиз

Парламент Ісландії заборонив проведення стриптиз-шоу, повідомляє Associated Press. Законодавча заборона набуває чинності з 1 липня 2010 року.

Лише двоє з присутніх на засіданні парламенту депутатів утрималися від участі в голосуванні. Решта підтримали заборону. Наголошується, що приблизно половина з 63 депутатів на засідання не прийшли.

Приводом для заборони на стриптиз сталі побоювання влади, що під прикриттям стрип-клубів можуть діяти публічні будинки. На думку ініціаторів законопроекту, танцівницями в подібних закладах найчастіше працюють жінки з низьким рівнем кваліфікації, які приїхали з інших країн. Стриптизерки, з погляду парламентаріїв, можуть бути залучені в проституцію проти власної волі.

Ісландія стала першою європейською країною за винятком Ватикану, Андорри і кількох інших карликових держав, де стриптиз заборонений законодавчо.

Лента.ру