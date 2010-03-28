Ford продає Volvo китайцям

Американський автомобілебудівний гігант Ford підпише з китайською Geely угоду про продаж шведського автоконцерну Volvo, який належить Ford, 28 березня 2010 р. Таку заяву зробив офіційний представник Volvo Пер-Аке Фроберг, передає Associated Press.

За умовами майбутньої угоди вартістю близько 1,8 млрд дол., у Volvo будуть збережені близько 4 тис. робочих місць. Завершення угоди очікується в III кварталі ц.р. Очікується, що з новим власником шведський виробник, який останні роки стикається із збитками, вийде на новий - китайський ринок збуту автомобілів.

Для придбання Volvo Geely створить окрему компанію із статутним капіталом в 8 млрд юанів (1,17 млрд дол.). При цьому в рамках операції буде придбано 51% акцій Volvo за 1,5-2 млрд дол., що збільшить поточну виробничу потужність Geely удвічі.

Раніше цього місяця повідомлялося, що китайський виробник, намагаючись виплатити близько 2 млрд дол. за Volvo, зіткнувся з фінансовими і технологічними труднощами. Проте джерела близькі до керівництва Zhejiang Geely стверджували, що переговори про покупку Volvo тривають за планом: угода має бути досягнута в I кварталі ц.р., а вже в травні планується завершити угоду.

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