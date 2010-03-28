На Луганщині залишаються підтопленими 13 автошляхів
12:55, 28 березня 2010Разное
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Спостерігається деякий спад води
У Луганській області через повінь залишаються підтопленими 13 автодоріг місцевого значення.
Це дороги Старобільського (5), Новопсковського (4) та Новоайдарського (4) районів, повідомили УНІАН в Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Луганській області.
Згідно з повідомленням, впродовж минулої доби на річках області в районі гідропостів спостерігався спад рівнів води в межах від -1 до -25 см.
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