На Луганщині залишаються підтопленими 13 автошляхів

У Луганській області через повінь залишаються підтопленими 13 автодоріг місцевого значення.

Це дороги Старобільського (5), Новопсковського (4) та Новоайдарського (4) районів, повідомили УНІАН в Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Луганській області.

Згідно з повідомленням, впродовж минулої доби на річках області в районі гідропостів спостерігався спад рівнів води в межах від -1 до -25 см.