Працівник Пентагону створив приватну шпигунську мережу

Міністр оборони США віддав наказ про ревізію всіх інформаційних програм Пентагону, пише The Washington Post. Рішення Роберта Гейтса пов`язане зі скандалом навколо високопоставленого службовця Майкла Ферлонга (Michael D. Furlong). Той, як з`ясувалося, створив за кордоном приватну шпигунську мережу, імовірно - на гроші з бюджету однієї з інформаційних програм міністерства.

Як заявив офіційний представник Пентагону Джеф Моррелл (Geoff Morrell), проведення ревізії доручене невеликій групі підлеглих Гейтса. Вони шукатимуть "системні проблеми" в проведенні радіоелектронної війни, психологічних операцій і інших небойових операцій, загальний бюджет яких на поточний рік перевищує 500 мільйонів доларів.

Тим часом генеральний ревізор Пентагону та інші відповідальні особи взялися за розслідування діяльності Ферлонга. Як стало відомо, цей співробітник міністерства витратив близько 24 мільйонів доларів на оплату послуг приватних підрядчиків, які збирали розвідувальні дані про бойовиків на території Афганістану і Пакистану.

Ферлонг має посаду стратегічного планувальника і цивільного радника в Об`єднаному центрі операцій інформаційної війни, який базується на базі ВПС "Лекленд" в Сан-Антоніо, штат Техас. Свою провину він заперечує і наполягає, що всі його дії робилися за вказівкою воєначальників афганського контингенту США.

Лента.ру