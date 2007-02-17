Кількасот Ту-154 замінити нічим, але доведеться

Літаки Ту-154 і Ту-134 поступово, протягом 5 років, виводитимуться з експлуатації, попри оцінку техкомісії МАК про те, що вони придатні для експлуатації. Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр транспорту РФ Ігор Левітін. За його словами, нині авіапарк РФ налічує близько 270 літаків Ту-154, і згідно з їх технічними показниками термін їх експлуатації закінчується приблизно за 5 років. "Поки що замінити Ту-154 у нас нічим, але ми не маємо іншого шляху, як виконувати рекомендації МАК", - зазначив І.Левітін.

Також він пояснив, що буде вжито ряд заходів до того, щоб удосконалити тренажери Ту-154, які вже не відповідають сучасним вимогам і не дозволяють змоделювати всі можливі ситуації в небі за поганих метеоумов.

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