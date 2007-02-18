На Дніпрі зняли з крижини 7 ”челюскінців” (оновлено)

Вчора о 13.00 у Києві на Дніпрі у районі Південного мосту громадяни за допомогою двох дерев’яних веслових човнів зняли з відірваної від берега крижини 7 рибалок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС.

Крім того, сьогодні у Києві на Дніпрі поблизу Московського мосту з відірваної крижини зняли п′ятьох рибалок, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві. Рятувальний катер ДКП „Плесо” доставив постраждалих на Рибальський острів.

З початку року в Україні потонули 77 осіб, у тому числі 8 дітей.