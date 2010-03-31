Марадоні зробили щеплення проти сказу

Головному тренерові аргентинської збірної з футболу Дієго Марадоні після укусу власним собакою наклали 10 швів, а також зробили щеплення проти сказу і правця. Про це повідомив РІА "Новости" його прес-секретар і чоловік старшої доньки Фернандо Моліна.

Чотирирічна самка шарпея вкусила Марадону напередодні, коли він грав з нею у саду свого будинку на околиці Буенос-Айреса. У вівторок 49-річному Марадоні зробили хірургічну операцію на пошкодженій верхній губі. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

Марадона вже вдома, і почувається задовільно, - заявив Моліна, - і вже в понеділок приступить до виконання своїх обов`язків з підготовці команди до Чемпіонату світу.