Краз виїхав на тротуар і збив трьох людей

У Львові водій вантажного автомобіля «Краз-250» не впорався з керуванням і, виїхавши на тротуар, скоїв наїзд на трьох пішоходів та зіткнувся з вантажним автомобілем «Сканія-T113HL», який був припаркований біля одного з будинків. Про це повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, інцидент трапився вчора о 13.30 на вул. Богданівській.

Травмовані пішоходи та водій автомобіля «Краз» у стані різного ступеня тяжкості госпіталізовані в Львівську міську лікарню швидкої допомоги.

Причини події встановлюються.