ДТП на трасі Львів-Кіровоград-Знам`янка: є жертви

У Вінницькій області поблизу с. Громадське Літинського району вчора сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули чотири особи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на автодорозі Львів-Кіровоград-Знам`янка водій легкового автомобіля "Lexus LX 470" не впорався з керуванням та врізався в дерево. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дві особи загинули на місці та ще 4 особи були госпіталізовані до Літинської центральної районної лікарні. З часом двоє з них від отриманих травм померли у лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Як зазначили в прес-службі МНС, усього за добу на території країни зареєстровано 89 дорожньо-транспортних пригод, під час яких загинули 24 особи та 115 - травмовані.