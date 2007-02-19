Спроба самогубства: у Києві стрибнув з мосту юнак

До чергової частини столичної міліції сьогодні об 11.25 надійшло повідомлення, що з Південного мосту на лід Дніпра впав молодий чоловік.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків МВС України в м. Києві, наряд міліції («Беркуту») та рятувальники МНС, які прибули до місця події, зняли з льоду чоловіка та доставили його до лікарні з важкими травмами.

Як стало відомо УНІАН від поінформованих джерел, 22-річний чоловік таким чином намагався накласти на себе руки через проблеми в особистому житті.