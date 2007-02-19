Бойова граната зупинила поїзд Київ - Адлер

Прикордонникам пункту пропуску Ілловайськ (Донецька обл.) учора під час оформлення поїзду Київ - Адлер довелося евакуювати пасажирів трьох вагонів через повідомлення про виявлення гранати.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків із громадськістю Державної прикордонної служби України, до співробітників Держприкордонслужби звернулися пасажири та залізничники, які побачили на колії підозрілий предмет, схожий на гранату. Прикордонники перекрили район біля знахідки, поінформували відповідні служби та організували евакуацію пасажирів з трьох вагонів.

Співробітники експертно-криміналістичного відділу управління МВС України у Донецькій області розрядили гранату і підтвердили, що вона дійсно була бойовою.

Як припускають прикордонники, найімовірніше, гранату міг викинути хтось із пасажирів поїзда перед прикордонним контролем.

Крім цього, повідомляє Держприкордонслужба, вчора прикордонники пункту пропуску Ілловайськ разом із митниками виявили газовий пістолет ІЖ 79, який потай намагався провезти пасажир поїзда Москва - Кисловодськ, громадянин Росії.