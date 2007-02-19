Двоє лікарів отруїлися формаліном, щоб не переривати операцію

У Севастополі двоє лікарів потрапили в реанімацію внаслідок отруєння формаліном, флакон з яким медсестра випадково розбила під час операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам під час брифінгу перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН, посилаючись на інформацію начальника міського управління охорони здоров’я Віктор ПОЛОГОВА.

За словами В.КАЗАРІНА, сьогодні В.ПОЛОГОВ „розповів про те, як на минулому тижні під час операції медична сестра впустила на підлогу флакон з формаліном, який розбився. А формалін, потрапляючи в повітря, стає отрутою”.

Водночас, за словами В.КАЗАРІНА, операцію зупинити було неможливо, і лікарі продовжували її вести, а паралельно медичні сестри “відкривали вікна для того, щоб забезпечити хоча б яке-небудь провітрювання”.

Перший заступник голови міськдержадміністрації додав, що „операція була доведена до кінця, але двох лікарів було доправлено в реанімацію після цієї операції”. Крім того, за його словами, ще троє медичних працівника-асистенти “певну профілактику пройшли в самій лікарні”. „Хворий, природно, не постраждав, тому що він під час операції був підключений до апарату штучного дихання, і у нього була власна автономна система дихання”, - сказав В.КАЗАРІН.

На думку В.КАЗАРІНА, „це чудовий приклад того, як севастопольські лікарі, що називається, залишилися на своєму робочому місці, незважаючи на те, що фактично там перебувати було неможливо”.

Як сказав представник керівництва міськдержадміністрації, „ми інколи не вміємо, і я сьогодні посварив за це чиновників, розповісти про те, як самовіддано наші севастопольські лікарі працюють”.