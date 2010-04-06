Картину Тіціана з Одеського музею готуються експонувати у Венеції

Адміністрація Одеського музею західного та східного мистецтва має намір на початку літа експонувати полотно Тіціана "Портрет венеціанського дожа Джироламо Пріулі" у Венеції, згідно з досягнутими попередніми домовленостями з керівництвом картинних галерей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції директор музею Володимир ОСТРОВСЬКИЙ, уточнивши, що «після завершення експонування венеціанські мистецтвознавці проведуть експертизу й визначать, чи належить картина пензлю геніального італійця Тіціана».

За словами В.ОСТРОВСЬКОГО, згідно з попередніми експертними оцінками провідних фахівців Києва, вартість картини зараз становить близько 4 млн. дол. Виходячи з цього, страхову вартість полотна при транспортуванні до Італії визначено в 10 тис. дол.

Для укладення угоди з транспортною компанією "Кунстранс", яка має ліцензію на вивезення за кордон предметів мистецтва, адміністрація сподівається знайти необхідні кошти у зарубіжних меценатів. Якщо ж італійські спонсори не відгукнуться, додав директор музею, «фінансовим супроводом картини займеться спеціально створена опікунська рада, що складається з міських меценатів».

Поки ж дирекція музею очікує офіційного запиту з Італії, без якого неможливе подальше оформлення документів на вивезення полотна. Потім знадобиться близько двох місяців, щоб улагодити формальності, пов`язані з його транспортуванням до Венеції, зазначив В.ОСТРОВСЬКИЙ.