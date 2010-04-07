Росія і Україна готові відмінити нічні перевірки поїздів

Росія і Україна мають намір відмінити нічні митні та прикордонні перевірки безпосередньо на кордоні для потягів, що курсують між двома країнами. Про це повідомив голова українського міністерства закордонних справ Костянтин Грищенко. За його словами, ця ініціатива нині опрацьовується, передає радіостанція "Маяк".

Міністр також висловив надію, що цей намір буде реалізований до візиту президента РФ Дмитра Медведева до Києва. Поїздка намічена на середину травня 2010 р.

"Європейські стандарти повинні входити і в наше життя", - наголосив К.Грищенко, навівши як приклад потяг Петербург-Гельсінкі, в якому перевірка проходить тільки на території Росії.