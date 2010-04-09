На поминальні дні у Києві обмежать рух транспорту

У Києві 11-14 квітня у зв`язку з поминальними днями будуть вводитися обмеження у русі автомобільного транспорту на дорогах, прилеглих до міських кладовищ.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УДАІ Києва, 11 квітня, у неділю, для забезпечення безперешкодного руху автобусів і маршрутних таксі до Лісового кладовища на вулиці Електротехнічній буде заборонено паркування транспортних засобів, а вулицю Крайню перекриють для руху. Виняток буде зроблено тільки для громадського транспорту. Для нього організують кільцевий рух.

Певні обмеження будуть і при під`їздах до Південного, Міського, Байкового, Лук`янівського, Старообрядного, Совського, Солом`янського, Шулявського, Мишоловського, Чапаєвського, Пироговського, Святошинського, Братського і Пуща-Водицького цвинтарів.

З 6.00 11 квітня співробітники ДАІ забезпечать проїзд автобусів загального користування до Північного кладовища від транспортної розв`язки вулиць Кіото і Жукова.

У ДАІ рекомендують автолюбителям по можливості обмежити відвідування кладовищ на особистих автомобілях, а скористатися послугами громадського транспорту. Для зручності громадян від кінцевих станцій метро до кладовищ будуть організовані додаткові маршрути.