На виборах в Угорщині величезні черги

Виборчі ділянки в Угорщині вже мали закритися, проте через величезні черги влада вирішили продовжити час голосування, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Опитування громадської думки в Угорщині обіцяють перемогу на парламентських виборах консервативної опозиційної партії Фіидес - Угорський громадянський союз.

Основний інтерес громадськості сконцентрований на тому, яка партія посіде друге місце за кількістю голосів – соціалісти, які були при владі останні вісім років, чи крайньо права партія «За кращу Угорщину», яка проповідує антисемітизм і веде антициганську пропаганду.