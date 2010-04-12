Американці будуватимуть бронемашини в Румунії

Американська компанія Textron досягла угоди з румунською Aerostar після створення спільного підприємства на території Румунії з виробництва бронемашин, повідомляє Defense News. Нове підприємство займатиметься ремонтом і технічним обслуговуванням бронетехніки, а також виробництвом нових машин.

Сума інвестицій американської і румунської компанії в спільне підприємство, так само як і розподіл частин між ними, наразі невідомі. Румуно-американське підприємство має намір брати участь у майбутніх тендерах на постачання Міністерству оборони Румунії різної бронетехніки. Раніше повідомлялося, що військові мають намір придбати 800 бронеавтомобілів.

Лента.ру