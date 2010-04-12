Композитор написав симфонію про газоконденсатне родовище

Композитор з Петербурга Антон Лубченко написав симфонію про Штокманівське газоконденсатне родовище, яке стане основним постачальником газу для "Північного потоку", повідомляє РІА “Новости” з посиланням на продюсерську компанію.

Твір Лубченко називається "Індустріальна трилогія". Його темами, крім розробки Штокманівського родовища, стали будівництво найбільшого в Європі залізничного мосту через річку Юрібей та розробка газових ресурсів Сахаліну. "Авторське завдання - формування художнього образу індустріальної потужності Росії", заявили продюсери.

Штокманівське газоконденсатне родовище розташоване в центральній частині шельфу Баренцева моря. Ліцензією на розробку володіє "Газпром".