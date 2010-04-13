Перший місяць нового уряду: почин дорожчий за гроші?..

З одного боку, прем`єр-міністр Микола Азаров начебто має повне моральне право відбитися від критиків заявою, що один місяць діяльності його уряду – це дуже малий термін. Дайте, мовляв, нам хоч би три місяці, ще краще півроку або рік, а тоді вже вимагайте від нас конкретних результатів і звинувачуйте в чомусь!

Проте, з іншого боку, керівники Партії регіонів ще задовго до виборів і під час виборчих перегонів з серйозною міною запевняли всіх, що у них є і антикризова програма, і велика кількість високоякісних законопроектів, і що вони продемонструють ефективне використання своїх напрацювань, як тільки отримають владу в країні.

Як виявилось, гучні заяви команди Януковича-Азарова про наявність у них нібито чіткого плану дій після формування парламентської коаліції і уряду були банальною бравадою. Також стало очевидним, що багато своїх щедрих обіцянок регіонали тепер не дуже-то поспішають виконувати, а деякі обіцянки, зокрема, прем`єр-міністра Азарова вже провалені.

Наприклад, Микола Янович на початку березня урочисто пообіцяв, що закон про держбюджет на 2010 рік буде підготовлений урядом і переданий на розгляд Верховної Ради не пізніше 11 квітня. Ніхто, як то кажуть, за язик Азарова не тягнув, але сьогодні зрозуміло, що цю обіцянку не виконано, і це, звичайно ж, дуже неприємний нюанс.

Цікаво, що головною причиною затримки з бюджетом сам прем`єр назвав невирішеність досі з російською стороною питання перегляду газового контракту в частині зменшення ціни для України. Проте навряд чи потрібно нагадувати, що однією з головних передвиборчих фішок Януковича була якраз обіцянка негайно домовитися з «братньою» Росією про зниження ціни на блакитне паливо. Виходить, погано думали або проявили зайву самовпевненість.

А якщо відкладається бюджет, то відкладається і виконання головної обіцянки Партії регіонів – про підвищення соціальних стандартів шляхом введення в дію прийнятого минулої осені закону. Це теж неприваблива обставина, адже підвищення пенсій і зарплат було обіцяно провести відразу ж після приходу до влади.

Крім того, від дати ухвалення парламентом закону про бюджет залежать терміни можливого відновлення співпраці з МВФ. Але й тут не все добре - переговори з Фондом також проходять дуже складно, і уряду поки особливо нічим похвалитися на цьому фронті. МВФ не погодився з пропозицією Ірини Акімової про дефіцит бюджету в 10% від ВВП, наполягаючи на цифрі 6%, і, до речі, Фонд проти значного підвищення зарплат і пенсій (ухвалення Верховною Радою і підписання президентом Ющенком минулого року згаданого закону про соцстандарти стало головною причиною не виділення четвертого траншу кредиту).

Особливо ж неприємним для уряду і тривожним для всіх українців сигналом стали затримки з виплатами пенсій, які почалися в березні, чого не допускав попередній уряд і чого не спостерігалося в Україні вже десять років.

Ну наче ціла смуга невдач в уряду Азарова – куди оком не кинь. А, крім того, вже чимало зроблено і помилок, а також небезпечних на майбутнє кроків.

Наприклад, надмірно «розгулялася» нова влада в кадрових перетвореннях. Мало того, що наступили на старі граблі з масштабною заміною практично всього керівного складу в уряді, регіональних держадміністраціях та інших держорганах, за що, до речі, люто лаяли своїх попередників, так ще й продублювали останніх у частині кумівства. Чого варті, зокрема, призначення на посади заступників міністрів сина Ганни Герман з трирічним трудовим стажем, а також чоловіків Олени Бондаренко і Віри Ульянченко...

Певна річ, що переважна більшість урядових актів нового Кабміну в березні і квітні стосувалися звільнень і призначень чиновників. З тих самих небагатьох не кадрових постанов привертають увагу дві, оскільки обидва вони вельми знакові.

Так, постановою від 7 квітня уряд зняв з «Межигір’я» статус державного заповідника - напевно, щоб краще спалося Вікторові Федоровичу. А 24 квітня постановою Кабміну №289 були пролонговані до 30 червня пільги за тарифами на залізничні перевезення і електроенергію для підприємств хімічної галузі і гірничо-металургійного комплексу - ймовірно, для підвищення настрою їх власників, широко представлених, як відомо, в Партії регіонів.

І це при тому, що світові ціни на сталь стрімко ростуть останнім часом, забезпечуючи додатковий прибуток українським експортерам, зокрема, металургійній продукції. Наприклад, з грудня минулого року по сьогодні чорні метали вже подорожчали на світових ранках у середньому на 30%.

Стосовно ж політики грошових запозичень уряд Азарова не просто повторює своїх попередників, але вже дав їм величезну фору. За інформацією НБУ, в березні за наслідками розміщення на аукціонах облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) до держбюджету надійшло 8,6 млрд. грн., що в 1,7 рази більше, ніж за січень і лютий сумарно (5,0 млрд. грн.).

І саме в цьому полягає, в першу чергу, причина збільшення об`ємів коштів уряду на Казначейському рахунку до кінця березня, а не якісь успіхи на ниві збору податків. Так, за деякими даними, в березні плани збори на митниці виконані всього на 71% — в об`ємі 6,65 млрд. грн., до скарбниці не надійшло 2,6 млрд. Податкова зібрала минулого місяця 5,22 млрд., недобір — 2 млрд. грн. Тобто, «дива» зі зміною влади в цій сфері не сталося. Причому, за даними фінансового аналізу ДПА і ДМСУ, діючий фінансовий план, спущений міністром фінансів Ф.Ярошенком і затверджений Кабміном, не буде виконаний ні в квітні, ні в травні.

До речі, уряд, незважаючи ні на що, не забув похвалити себе за зростання об`ємів коштів на Казначейському рахунку, але при цьому в повідомлення з цього приводу, розміщене на офіційному сайті минулого четверга, закралася помилка. Там сказано, що за час роботи нового уряду в березні, залишки на Казначейському рахунку виросли в 4,1 рази, при цьому наводяться дві відповідні цифри - 0,882 млрд. грн. на момент обрання уряду і 5,412 млрд. грн. на 1 квітня. Проте навіть «неозброєним оком» видно, що в цьому арифметичному розрахунку щось не так – або вказані неправильні суми, або невірно поділено два числа (якщо 5,412 розділити на 0,882, то в результаті вийде більше 6, а не 4,1.).

Втім, це, швидше за все, неумисна помилка або друкарська помилка. Чого не скажеш про ще один недавній прокол з цифрами від прес-служби нового уряду.

Нагадаємо, 17 березня цього року прес-служба уряду проінформувала, що «на сьогоднішній день ЗАГАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ борг України, включаючи гарантований, складає 93,5% від ВВП». Тоді як насправді державний і гарантований державою борг України складає трохи більше 300 млрд. грн., що дорівнює лише близько 34% від ВВП. Отже, в уряді «промахнулися» всього нічого - на півтрильйона. Мабуть, дуже вже хотілося якомога болючіше вколоти попередників...

Загалом, свій перший місяць уряд Азарова відпрацював «криво й косо» практично за всіма напрямками. І було б дуже необачно розраховувати після такого корявого старту на якісь поліпшення в майбутньому.

Юрій Глухов