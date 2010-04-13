У Дніпропетровську побито журналіста “9 телеканалу”

Учора, 12 квітня, о 19.30 невідомий жорстоко побив журналіста “9 телеканалу”, автора популярної програми “Губернські хроніки” Бориса БРАГІНСЬКОГО.

Про це УНІАН повідомив сам Б.БРАГІНСЬКИЙ.

За його словами, молодик, на вигляд років 30-ти, несподівано напав на нього біля будівлі, де розташований “9 телеканал”. Зловмисник ударив журналіста в обличчя, потім повалив на землю і став бити ногами. Після цього зловмисник зник із місця події.

“Я пов’язую цей інцидент виключно з моєю професійною діяльністю як журналіста. Я не займаюся бізнесом і в побуті – неконфліктна людина. А “Губернські хроніки” – гостра аналітична програма, яка комусь може не подобатися”, - сказав Б.БРАГІНСЬКИЙ.

Він додав, що зловмисник чекав саме на нього.

Журналіст підозрює, що цей напад був замовним. За словами Б.БРАГІНСЬКОГО, зловмисник навіть не намагався його пограбувати. Також журналіст уточнив, що нападник бив його технічно і методично – по точках тіла, які не є життєво важливими.

Разом з тим, за словами журналіста, побиття спричинило у нього гіпертонічний криз і загальний розлад здоров’я.

“Не зможу працювати, принаймні, тиждень”, - сказав Б.БРАГІНСЬКИЙ.

За його словами, міліція шукає нападника.