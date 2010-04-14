Українців допитують щодо крадіжки яйця Фаберже під Москвою

Міліція доставила у відділ внутрішніх справ Одинцово і опитує за заявою про крадіжку з підмосковного котеджу ювелірних виробів, серед яких було яйце Фаберже, двох громадян України, які працювали у власника цього котеджу.

Про це повідомив РІА «Новости» представник управління інформації ГУВС Московської області.

Джерело у правоохоронних органах раніше повідомило агентству, що гендиректор однієї зі столичних будівельних фірм написала заяву в міліцію про те, що з її підмосковного котеджу викрадено ювелірні вироби (чотири наручних годинників відомих фірм, а також яйце Фаберже). За даним фактом було порушено кримінальну справу за ст. 159 КК РФ (крадіжка в особливо великому розмірі).

За інформацією джерела, до інциденту в котеджі заявниці працювала будівельна бригада гастарбайтерів, з якою у хазяйки будинку стався конфлікт з питання оплати виконаної роботи.

"Сьогодні в рамках розслідування кримінальної справи про велику крадіжку в підмосковному котеджі в РВС Одинцово було доставлено двох громадян України, які працювали раніше у хазяйки котеджу", - сказав представник ГУВС. Він зазначив, що серед доставлених одна жінка, яка працювала у заявниці домогосподаркою. "В даний час вони опитуються за фактом заяви про крадіжку. При цьому вони поки що не розглядаються як підозрювані", - відзначив співрозмовник агентства.