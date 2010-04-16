Даішник потрапив в аварію на «лівому» Мерседесі з чужими номерами

На Волині внаслідок ДТП за участю працівника ДАІ травмовано трьох осіб.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Волинській області, 14 квітня о 22.55 на автодорозі Луцьк-Ківерці-Любешів-КПП Дольськ поблизу села Дачне Ківерцівського району автомобіль марки "Ауді-A4" під керуванням 27-річного жителя міста Ківерці, який рухався в напрямку Луцька, зіткнувся з автомобілем "Мерседес-Бенц" під керуванням 28-річного працівника міліції, що рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП обидва водії та пасажирка автомобіля "Ауді-А4" отримали тілесні ушкодження. Водій і пасажирка "Ауді" госпіталізовані в Ківерцівську ЦРЛ.

Працівник міліції, авто якого стало учасником дорожньо-транспортної пригоди, служить в УДАІ УМВС України у Волинській області. В момент ДТП знаходився поза службою, без форменого одягу і табельної вогнепальної зброї. Перевіркою інспекції з особового складу управління кадрового забезпечення УМВС України в області встановлено, що "Мерседес-Бенц", на якому їхав інспектор, належить його батькові, експлуатувався без свідоцтва про реєстрацію і з номерним знаком, що належить іншому автомобілю, "Іж-408".

Матеріали дорожньо-транспортної пригоди знаходяться в прокуратурі Волинської області. Вирішується питання про порушення кримінальної справи. Інспекцією з особового складу УКЗ УМВС проводиться службове розслідування за даним фактом.