«Суха Балка» не звертає уваги на міліцію й розбирає шляхи КЗРК

Сьогодні представники гірничо-збагачувального комбінату ВАТ «Суха Балка» продовжили сумнівне з правової точки зору розбирання під`їзних залізничних шляхів, що належать Криворізькому залізорудному комбінату (КЗРК), при цьому дані роботи проводилися ними також і на новій ділянці – поблизу станції ім. Фрунзе. Про це УНІАН повідомила начальник юридичного відділу КЗРК Світлана ЛИТВИНЕНКО.

За її словами, у зв`язку з новим фактом розбирання з/д шляхів нею була викликана оперативна група міліції, проте станом на 13:30 міліція так і не прибула на вказане у виклику місце.

С.Литвиненко також повідомила, що за фактом початку протиправного демонтажу з/д шляхів КЗРК вчора направив ряд телеграм до Президента України, в Генеральну і обласну прокуратуру, в Службу безпеки України. На сьогоднішній день, за інформацією юриста, вже надійшло підтвердження про отримання телеграм від Президента і СБУ. С.Литвиненко також відзначила, що вчора представниками міліції був складений відповідний акт за фактом демонтажу з/д шляхів, проте міліція поки утримується від будь-яких коментарів з даного питання.

Начальник юридичного відділу КЗРК також повідомила, що планується направити ще ряд звернень за фактом продовження представниками «Сухої Балки» не узгоджених у встановленому законом порядку робіт з розбирання з/д шляхів.

Як повідомляв УНІАН, вчора вранці працівники гірничо-збагачувального комбінату ВАТ «Суха Балка» почали розбирати під`їзні залізничні шляхи, що належать Криворізькому залізорудному комбінату (КЗРК). За інформацією С.Литвиненко, працівники «Сухої Балки разом з працівниками Придніпровської залізниці розбирали майно Криворізького залізорудного комбінату.

Як повідомлялося, конфлікт між ГЗК ВАТ “Суха Балка” (Кривий Ріг Дніпропетровської обл.), що входить до групи Evraz (РФ), і ВАТ “Криворізький залізорудний комбінат”, керованим групою “Приват” на паритетних основах з “Метінвестом”, виник навколо використання під`їзних залізничних шляхів.

Керівництво КЗРК звинуватило гірничо-збагачувальний комбінат “Суха Балка” в завданні збитку під`їзним залізничним шляхам і устаткуванню, що належать КЗРК, а також в самовільному створенні системи залізничного транспортного обслуговування без отримання необхідних дозволів і узгоджень. У “Сухій Балці”, у свою чергу, продовжують наполягати на невиконанні КЗРК договірних зобов`язань з транспортування сировини зі складів ГЗК.

Довідка УНІАН. ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (р. Кривий Ріг) - найбільший в Україні виробник агломераційного залізняку, річний видобуток комбінату складає близько 6 млн. тонн.