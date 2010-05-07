У Сумах 23-річний юнак загинув, випавши з 9-го поверху

Лікарі нічого не змогли вдіяти

У Сумах 23-річний місцевий житель загинув, випавши з вікна 9-го поверху. Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків із громадськістю ГУМВС України в Сумській області, трагедія сталася в середу, 5 травня. Смерть настала миттєво й бригада «швидкої допомоги», що прибула на місце події, нічим допомогти не змогла. На місці події працювали співробітники міліції. Наразі вони проводять перевірку обставин трагедії.

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