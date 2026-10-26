Де в Європі найдешевші харчі: ЗМІ порівняли ціни України та інших держав ЄС

Низька ціна на продукти не означає їхню більшу доступність.

Серед усіх країн Європи ціни на продукти харчування в Україні найнижчі, і складають всього 52,2% від середньоєвропейського показника. Про це повідомляє Euronews з посиланням на базу даних Numbeo.

Найдорожчою країною в Європі за харчами очікувано стала Швейцарія, де вартість продовольчого кошика на 89,2% вища за середній показник по ЄС. За цінами на продукти Україну обігнала навіть Молдова, де вони незначно, але вищі – 57,2% від середніх по Європі.

Три з п’яти найдорожчих країн – північні. Ісландія (183,6% від середніх по Європі) посідає друге місце, за нею йдуть Норвегія (154,4%), Люксембург (134,9%) і Данія (128,4%). Інші північні країни також перевищують середній показник по ЄС: Фінляндія (119,7%) та Швеція (116,6%).

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Серед п’яти найбільших економік Європи Франція є найдорожчою за вартістю продуктів харчування – ціни тут на 27,5% вищі за середній показник по ЄС. Іспанія (89,7%) – єдина країна з цього переліку, де ціни нижчі за середній рівень. Велика Британія (111,9%), Німеччина (111,6%) та Італія (110,2%) перевищують цей показник, причому рівень цін у них схожий.

Австрія (124,5%), Ірландія (122%), Бельгія (117,6%) та Нідерланди (116,4%) також належать до дорожчих країн: у всіх них ціни вищі за середній показник по ЄС.

У межах ЄС Румунія (66,7%) – найдешевша країна за вартістю продуктів харчування: ціни тут на 33,3% нижчі за середній показник по ЄС. Польща не набагато дорожче з показником 70,8%.

Нижчі ціни не обов’язково означають більшу доступність. Хоча в деяких країнах ціни на продукти харчування нижчі за середні по ЄС, домогосподарства витрачають на їжу більшу частку свого бюджету. Наприклад, у Румунії продукти дешевші, проте домогосподарства витрачають на їжу та безалкогольні напої 23,1% свого бюджету. У Болгарії цей показник також перевищує 20%.

За даними Євростату, у ЄС на продукти харчування та безалкогольні напої припадає 13,6% витрат домогосподарств, тоді як на житло та комунальні послуги – 23,6%.

Ціна продукту в магазині лише частково відображає вартість самого товару. До неї також входять витрати на оплату праці, енергоносії, оренду приміщень, транспорт і податки – а в багатших країнах усі ці статті витрат значно вищі, пояснюють аналітики.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Ціни на гречку в Україні досягли історичного максимуму після щонайменше двократного зростання з початку минулої осені. Проте наразі крупа досягла цінової стелі і найближчим часом дорожчати не буде, кажуть аналітики.

Загалом ціни на продукти в Україні до кінця осені зростуть в межах 10-20%, повідомляє заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Найбільше здорожчання очікує на молочні продукти, овочі та хліб.

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