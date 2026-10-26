Маск почав відключати Starlink у Південній Африці: у чому причина

Офіційно Starlink у Південній Африці не представлений, але деякі місцеві жителі з початку 2023 року користуються обладнанням, привезеним з-за кордону.

Компанія Starlink, що належить Ілону Маску, почала вводити обмеження для користувачів з ПАР, які використовували сервіс міжнародного роумінгу для доступу до Інтернету.

Як пише africa.businessinsider.com, згідно зі звітом, опублікованим південноафриканським технологічним виданням MyBroadband, тепер для доступу до Starlink потрібна реєстрація поїздки. Це нововведення може призвести до блокування доступу до інтернету для мешканців ПАР.

Хоча офіційно Starlink у Південній Африці не представлена, деякі місцеві жителі з початку 2023 року користуються привезеними з-за кордону комплектами обладнання, зареєстрованими в країнах, де сервіс доступний, – таким чином використовуючи функцію роумінгу.

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Однак у п’ятницю, 23 жовтня, користувачі почали повідомляти про отримання повідомлення такого змісту: "Ви використовуєте Starlink за межами країни, в якій зареєстровано ваш обліковий запис. Завершіть реєстрацію поїздки, щоб відновити доступ до послуги".

Ця вимога створює ризики для південноафриканських користувачів, які реєструють акаунти в інших країнах, але фактично користуються сервісом на території Південної Африки. Згідно з правилами Starlink, роумінг призначений виключно для тимчасового використання мандрівниками, які перебувають за кордоном.

Офіційно запуск Starlink у ПАР не відбувся через затримки в регулюванні, зокрема суперечки, пов’язані з ліцензуванням та програмою розширення економічних можливостей.

Як повідомляє видання MyBroadband, у серпні 2026 року в ПАР було зафіксовано 2232 тести швидкості з’єднання через Starlink. Це свідчить про те, що сервіс продовжує приваблювати користувачів, незважаючи на відсутність офіційного запуску в країні.

Раніше Ілон Маск заявив, що Starlink може стати мішенню для удару РФ, якщо супутники використовуватимуться Україною для наступальних атак, а їхнє знищення загрожує не лише зв’язку, а й безпеці на орбіті.

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