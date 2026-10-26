Глінтвейн дешевше за 1 євро: названо найбільш доступні різдвяні ярмарки Європи

Румунські міста приємно дивують цінами на різдвяних ярмарках.

Різдвяні ярмарки Європи щороку відвідують мільйони людей. Однак останніми роками ціни на деяких із них стали настільки високими, що вони перетворюються на "задоволення для обраних".

Втім, на континенті також є чимало місць, де ароматний глінтвейн і святкові закуски не коштуватимуть вам цілого статку.

Аналітики Eurochange дослідили ціни на глінтвейн на 55 популярних різдвяних ярмарках Європи, щоб скласти свіжий Mulled Wine Index.

Відео дня

Виявилося, що найдешевше цей популярний різдвяний напій коштує в сусідній з Україною Румунії – одразу три перших місця в рейтингу дісталися святковим ярмаркам у румунських містах.

15 найдешевших різдвяних ярмарків Європи 2026

Сібіу, Румунія: з 14 листопада 2026 року по 4 січня 2027 року, вартість глінтвейну – 5 румунських леїв (близько 0,93 євро). Брашов, Румунія: з 27 листопада 2026 року по 3 січня 2027 року, вартість глінтвейну – 10 румунських леїв (близько 1,87 євро). Крайова, Румунія: з 13 листопада 2026 року по 3 січня 2027 року, вартість глінтвейну – 10 румунських леїв (близько 1,87 євро). Софія, Болгарія: з 20 листопада по 28 грудня 2026 року, вартість глінтвейну – 2,05 євро. Оломоуц, Чехія: з 20 листопада по 23 грудня 2026 року (скорочений формат – до 31 грудня), вартість глінтвейну – 50 чеських крон (близько 2,05 євро). Брно, Чехія: з 13 листопада по 31 грудня 2026 року, вартість глінтвейну – 50 чеських крон (близько 2,05 євро). Гетеборг, Швеція: з 14 листопада по 30 грудня 2026 року, вартість глінтвейну – 25 шведських крон (близько 2,25 євро). Бухарест, Румунія: з 27 листопада по 27 грудня 2026 року, вартість глінтвейну – 12 румунських леїв (близько 2,25 євро). Пльзень, Чехія: з 21 листопада по 23 грудня 2026 року, вартість глінтвейну – 60 чеських крон (близько 2,46 євро). Страсбург, Франція: з 26 листопада по 24 грудня 2026 року, вартість глінтвейну – 3 євро. Мюлуз, Франція: з 20 листопада по 27 грудня 2026 року, вартість глінтвейну – 3 євро. Вільнюс, Литва: з 28 листопада по 27 грудня 2026 року, вартість глінтвейну – 3 євро. Льєж, Бельгія: з 28 листопада по 30 грудня 2026 року, вартість глінтвейну – 3 євро. Варшава, Польща: з 27 листопада по 26 грудня 2026 року, вартість глінтвейну – 15 польських злотих (близько 3,41 євро). Грац, Австрія: з 20 листопада по 24 грудня 2026 року, вартість глінтвейну – 3,50 євро.

Куди поїхати на Різдво цієї зими

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше різдвяний ярмарок Advent Bazilika в угорській столиці Будапешті визнали найгарнішим у Європі для відвідування у 2026 році.

Також туристам назвали 13 приголомшливих місць по всьому світу, де в грудні тепло.

Вас також можуть зацікавити такі новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і переглядайте мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.