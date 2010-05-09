Німеччина закрила частину аеропортів

Влада Німеччини закрила в неділю для польотів аеропорт Мюнхена, а також аеропорти Штутгарта, Аугсбурга і Меммінгена, з огляду на поширення хмари попелу після виверження вулкана в Ісландії, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на заяву Німецької служби забезпечення безпеки польотів DFS.

"Вильоти і приземлення в аеропорту Мюнхена заборонені через сильне засмічення повітря вулканічним попелом", - йдеться в заяві щодо закриття Мюнхенського аеропорту.

В неділю австрійське управління цивільної авіації Austro Control оголосило про закриття аеропортів в Іннсбруку, Зальцбургу, Лінці та віденському Швехаті.

Робота частини аеропортів в Ірландії в неділю також була порушена через поширення хмари попелу від ісландського вулкана.

Іспанські власті 8 травня закрили в цілому 19 аеропортів. Деякі аеропорти на півночі Іспанії, зокрема аеропорт Барселони, в неділю відновили роботу.

Влада Португалії припинила авіасполучення з північчю країни через нову хмару вулканічного попелу.

Натомість Національна служба цивільної авіації Італії (Enac) вдень зняла заборону на польоти цивільних літаків над територією Північної Італії, введену в ніч на неділю.

РІА "Новости"