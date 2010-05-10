Археологи не можуть підняти з глибини унікальний радянський танк (фото)

У селі Іванківці Волочиського району Хмельницької області фахівці Інституту археології НАНУ відклали розкопки 52-тонного радянського танка КВ-2 ("Клим Ворошилов-2"), який потонув під час Великої Вітчизняної війни.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник експедиції, науковий співробітник Інституту археології НАНУ Віктор ВАХОНЄЄВ.

За його словами, наявне обладнання у спеціалістів не дає змоги підняти танк з глибини 8 метрів.

“На поверхню вдалося підняти лише кілька деталей: фрагмент гусениці з двома десятками траків, один із задніх котків, триплекси, коробку для акумуляторів. Крім того, дістали радянську гвинтівку Мосіна і німецький автомат МП-38”, - зазначив В.ВАХОНЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня 1941 року танк КВ-2 зірвався з дерев’яного мосту під час відступу радянських військ. Знахідку збиралися передати в історико-архітектурний музей “Київська фортеця”. Наразі зберігся лише один з 334, випущених впродовж 1941-1943 рр. у Ленінграді, КВ-2, який експонується в Центральному музеї Збройних сил у Москві (на фото).