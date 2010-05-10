У ДТП загинули шестеро молодих людей
10:56, 10 травня 2010Разное
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Водій не впорався з управлінням
У Київській області в дорожньо-транспортній пригоді загинули шестеро молодих людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, аварія сталася вчора о 05.20 поблизу с. Лобачів Володарського району. Водій автомобіля “Renault Megane” на заокругленні дороги не впорався з керуванням, з`їхав у кювет, де скоїв наїзд на дерево та перекинувся.
Водій та п`ятеро пасажирів (віком від 19 до 30 років) автомобіля “Renault” від отриманих травм загинули на місці пригоди.
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