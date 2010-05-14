Завтра в центрі Києва обмежать дорожній рух

Столична Державтоінспекція звертає увагу водіїв на тимчасові обмеження у русі транспорту, які буде введено у центральній частині міста у зв`язку з святкуванням 15 травня Дня Європи.

Як повідомили УНІАН у Відділі по зв`язках з громадськістю ДАІ Києва, з 22.00 14 травня до 7.00 16 травня бути заборонено рух транспортних засобів по вулиці Хрещатик (від Бесарабської до Європейської площі).

Окрім цього, під час проведення Європейського параду з 14.00 до 16.00 15 травня можливі тимчасові обмеження у русі за маршрутом Бесарабська площа – вул. Б. Хмельницького – вул. Володимирська – Володимирський проїзд – вул. Трьохсвятительська – Європейська площа.

Столична Державтоінспекція закликає водіїв дотримуватись сигналів регулювальника, чітко виконувати вимоги дорожніх знаків, зокрема тимчасово встановлених, і не паркувати свій автомобіль з порушенням правил.