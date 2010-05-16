У Кіровограді хочуть створити ліцей українського реєстрового козацтва

У Кіровограді ініціюють створення ліцею українського реєстрового козацтва, де юнаки могли б отримувати повноцінну середню освіту та патріотичне виховання.

Як передає кореспондент УНІАН, із такою пропозицією під час засідання координаційної ради з питань розвитку козацтва при Кіровоградській облдержадміністрації виступив ректор одного з приватних вишів, депутат обласної ради Ігор ДОБРЯНСЬКИЙ.

«Я готовий на початковому етапі фінансувати діяльність ліцею, якщо знайдеться людина, яка візьметься за організацію процесу», - заявив він.

І.ДОБРЯНСЬКИЙ бачить ліцей середнім навчальним закладом закритого типу, де навчатимуться 100-150 юнаків.

«Це буде напіввійськова школа, на зразок суворівських училищ, можливо, на базі вже діючого інтернату. У закладі діятимуть козацький устрій і режим, уніформа, окремі класи зі своєю програмою. Серед обов’язкових навчальних дисциплін повинні бути історія українського козацтва, звичаї, традиції, народна педагогіка, етикет, однострій», - зауважив І.ДОБРЯНСЬКИЙ.

За його словами, сьогодні в українському суспільстві існує неабиякий попит на патріотичне виховання.

Учасники засідання вирішили підготувати необхідний пакет документів щодо створення подібного навчального закладу в Кіровограді, а також звернутися до депутатів обласної ради з проханням підтримати освітянський проект.