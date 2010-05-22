Мати Леха Качинського досі не знає про загибель сина

Через шість тижнів після загибелі в авіакатастрофі під Смоленськом президента Польщі Леха Качинського, його мати, 84-річна Ядвіга Качинська, яка перебуває в лікарні, досі не знає про смерть сина. Про це стало відомо з інтерв`ю брата-близнюка покійного президента Ярослава польській газеті Super Express.

Відразу після авіакатастрофи лікарі порадили Ярославу Качинському протягом певного часу не повідомляти матері про авіакатастрофу і загибель сина. Мати покійного президента з березня, коли її стан почав погіршуватися, перебуває в госпіталі Військового інституту медицини у відділі кардіології.

"Мама ще не знає, що Леха немає в живих. Коли їй було погано і вона була в тяжкому психічному стані, вона приймала мене за Леха, чого раніше ніколи не було", - наводить слова Качинського РІА "Новости".

"Зараз їй уже краще, і вона потроху одужує. Фізично вона ще не відновилася, проте поліпшується її психічний стан. Вигадана мною історія про Леха, щоб не казати правду, незабаром може зруйнуватися. Я більше не можу вдавати, що нічого не сталося. У найближчі дні я муситиму розповісти мамі всю правду. Я дуже цього боюся"...